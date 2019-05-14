موقع موبايلي الاستعلام عن الفواتير واحدث عروض شركة الاتصالات وتحميل التطبيق

موقع موبايلي، أعلنت اليوم شركة موبايلي، عن بدء الانطلاق لخدمة رعاية العملاء عبر تطبيق وأتساب، كأول شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية لتلقى استفسارات عملائها عبر مراسلتهم علي الرقم الأتي (0560101100). كما قام موبايلي بتوضيح انه يجب علي مستخدمي الشركة إدخال رقم موبايلي وحفظة في بيانات الاتصال داخل تطبيق وأتساب. حتي تتمكن موبايلي من التواصل مع العملاء بكل سهولة. كما يتمكن العملاء التعرف وتحديث بيانتهم الخاصة من خلال الدخول علي موبايلي صفحة البيانات الموجودة في قائمة حسابي بعد ذلك تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم والرقم السري.

موقع موبايلي

موقع موبايلي واحدة من افضل شركات الاتصالات السعودية، تتيح خدمة التواصل مع عملائها أيضا من خلال عدة قنوات علي شبكة الأنترنت مثل الفيس بوك وتويتر ومن خلال تحميل تطبيق موبايلي أيضا. وهذا الأمر يعطي كل العملاء سهولة التحكم في البيانات الخاصة بهم. وتمكن مندوبي خدمة العملاء من التعامل مع العملاء وحل جميع مشاكلهم بشكل افضل وتقديم خدمة متميزة لهم وافضل ما يكون. خلال الفترة القادمة أو المستقبل القريب.

باقات موبايلي

باقات موبايلي الجديدة مسبقة الدفع تتيح لكم حرية اختيار الباقات التي تناسبكم. وتحتوي علي دقائق لجميع الشبكات. مثل سناب شات وانستجرام وتويتر وفيس بوك. ويوتيوب والواتس أب يمكنكم الدخول إلي باقات موبايلي من هنا ومعرفة كل العروض الموجودة الحالية داخل شركة موبايلي احد شركات الاتصالات السعودية. كما سوف نقوم بشرح الكثير عن عروض موبايلي خلال المقال الحالي.

رسوم ومميزات الباقات والتعرف علي فاتورة النت وعمل استعلام عن فاتورة النت. مميزات ورسوم الباقة المميزات موبايلي مسبق الدفع 30 موبايلي مسبق الدفع 75 موبايلي مسبق الدفع 150 دقائق محلية لكل الشبكات 100 500 1500 بيانات 1 جيجا 5 جيجا 10 جيجا بيانات لتطبيقات التواصل الاجتماعي 1 جيجا 5 جيجا لامحدود التطبيقات المتاحة تويتر, فيسبوك, يوتيوب, انستجرام, سناب تشات, واتس اب ترحيل البيانات N\A رسوم الباقة 30 ريال 75 ريال 150 ريال صلاحية الباقة 4 أسابيع رمز الاشتراك إلى 1100 30 75 150 رمز إلغاء التجديد التلقائي إلى 1100 030 075 0150 الاستعلام عن المميزات المتبقية للمشتركين أرسل 4 إلى 1411

شروط الحصول علي باقات موبايلي اتصالات السعودية

أولا الباقات متاحة لشريحة موبايلي ولعملاء الباقات مسبقة الدفع.

ثانيا لا يمكن لعملاء الباقات المفوترة وباقة فله 100 وفله 35 الاستفادة من هذه الباقات.

ثالثا جميع الباقات تتجدد تلقائياَ، و يمكنك إلغاء التجديد التلقائي مع استمرارية استخدام مميزات الباقة حتى أنتهاء صلاحيتها.

رابعا في حال استهلاك مميزات الباقة سيتم احتساب التعرفة الخاصة بالباقة الأساسية.

خامسا يتم أحتساب الضريبة عند الشحن، ولا يتم احتسابها على قيمة الباقات أعلاه.

سادسا في حال عدم توفر الرصيد المطلوب عند وقت التجديد التلقائي، فسيخسر العميل كل رصيد البيانات التي قام بتجميعها في الفترة الماضية.

سابعا لا يستطيع العميل مشاركة بيانات تطبيقات التواصل الاجتماعي.

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