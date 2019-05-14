السعودية | "كل يوم بيت".. حملة نوعية لترميم منازل الأسر المحتاجة

شكرا لقرائتكم "كل يوم بيت".. حملة نوعية لترميم منازل الأسر المحتاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت جمعية "ترميم" في شرق السعودية حملة نوعية في شهر رمضان بإعادة إحياء 30 منزلاً تفتقد لأساسيات البناء ويعاني ساكنوها من صعوبة العيش لوضعها المتهالك، تحت شعار "كل يوم بيت".

واطلع الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، مساء الأحد، على أعمال العاملين وعددهم 300، وما يقدمونه من جهود تطوعية لخدمة مجتمعهم في ترميم المنازل ودعم الأسر المحتاجة، مؤكداً أن "ترميم" الخيرية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتقدم عملاً فريداً يضرب به المثل في خدمة المجتمع، متمنياً للجمعية وللقائمين عليها التوفيق لخدمة المستفيدين منها.

Advertisements

الأسر المحتاجة والمتعففة

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة "ترميم"، المهندس حمد الخالدي، أن الفكرة نشأت بمبادرة تطوعية لعدد من المهندسين والمهندسات لترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة، لكن عندما بدأ حجم العمل يزداد أصبح لزاماً أن تتحول الأعمال التطوعية الفردية إلى عمل مؤسسي منظم ومرخص، يعمل وفق آلية واضحة.

وقال الخالدي إنه بعد تأسيس الجمعية أبرمت اتفاقيات مع مكاتب الاستشارات الهندسية لتشخيص حالة المنازل المستحقة للترميم واتفاقيات مع مصانع ومعارض مواد البناء، كما تم تأهيل أكثر من 20 مقاولا معتمدا وفق معايير الجودة لتنفيذ أعمال الترميم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع بعض وحدات الإيواء الفندقية لتوفير سكن بديل للأسر المستفيدة من خدمة الترميم خلال فترة ترميم منازلهم، وإتاحة الفرصة للراغبين في التطوع في ترميم المنازل.

وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية "ترميم" وأمانة المنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن وبنك التنمية الاجتماعية وغرفة الشرقية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة السعودية للمقاولين وشركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، والتي سيكون لها أثر إيجابي على دعم برامج الجمعية وأنشطتها وتمييز الخدمات التي ستقدم للمستفيدين من الأسر المحتاجة والمتعففة.