الغذاء والدواء: تحذر من استخدام مكمل غذائي أمريكي الصنع

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيراً من خطورة استخدام كافة التشغيلات للمكمل الغذائي “Forever Therm”، والسبب وراء هذا التحذير هو لأنه غير مسجل لديها، حيث إنها لم تتأكد من مدى سلامته وفعاليته، مشيرة بأن هذا المنتج يتم تسويقه بإدعاءات طبية مضللة.

Advertisements

وتابعت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن هذا المنتج أمريكي الصنع وإلى الآن لا يمكن التأكد من عدم احتوائه على مواد ضارة بالصحة.

لذا طالبت المستهلكين بضرورة التخلص من هذا المنتج وعدم استخدامه، مشددة على عدم استخدام المستحضرات الصيدلانية الغير مسجلة في الهيئة، وعدم شراء المستحضرات الصيدلانية من قنوات بيع غير نظامية أو منشآت غير مرخصة.