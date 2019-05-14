، مداهمة بدورم بالطائف تنتهي بضبط مصنع للأثاث و9 من عماله "صور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - جرى إغلاقه والتحفظ على مواطير وماكينات.. و"الأمانة" تحذّر وتهيب للإبلاغ

حوّل مخالفون بدرومَ منزل في حي العقيق بالطائف، لمصنع مخالف للأثاث "مجالس- ستائر"؛ فيما تمت مداهمته من قِبَل الأمانة ممثلةً في مراقبي بلدية غرب الطائف الفرعية بمشاركة الدفاع المدني، واتضح عدم وجود تصريح نظامي، مع وجود خطورة عالية بالموقع نتيجة عدم توفر اشتراطات السلامة، والضجيج المزعج للسكان نتيجة أعمال النجارة المصاحبة.

وتم على الفور إغلاق المصنع، وضبط 9 من العمالة المخالفة، والتحفظ على 4 مواطير وماكينة خياطة، وتم تحرير محضر مشترك بالواقعة.

وحذّرت الأمانة من خطورة استغلال البعض لمبانٍ سكنية في إنشاء معامل وورش مخالفة تمثل خطورة على العاملين والمجاورين، وأهابت بكل المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات من هذا النوع؛ حفاظًا على سلامة الأهالي، ومنعًا للتجاوزات.

يُذكر أن أمانة الطائف تنفذ حملة للرقابة البلدية أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تعمل على تصحيح أوضاع كل المرافق التجارية العاملة، وضبط المخالفات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها، مع استقبال الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، ونقلها لفِرَق العمل الميدانية لمعالجتها.