، اعتباراً من مساء اليوم .. ‏‫بدء التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الحرس الوطني، أنه صدر توجيه وزير الحرس الوطني، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1440 هـ، وفقاً للاعتبارات التالية:
- سوف يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية .WWW . KKMAR . GOV . SA
- يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشرة مساءً من يوم الثلاثاء 9 / 9 / 1440 هـ، الموافق 14 / 5 / 2019م، حتى الساعة الثانية مساءً من يوم الإثنين 15 / 9 / 1440 هـ الموافق 20 / 5 / 2019م، حسب تقويم أم القرى وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.
- تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أيّ طلب غير مستوفٍ تلك المعلومات.
- سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، وعن طريق رسائل الجوّال والبريد الإلكتروني.
لمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكنك الرجوع لموقع اللجنة WWW . KKMAR . GOV
اعتباراً من مساء اليوم .. بدء التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-14
أعلنت وزارة الحرس الوطني، أنه صدر توجيه وزير الحرس الوطني، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1440 هـ، وفقاً للاعتبارات التالية:
- سوف يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية .WWW . KKMAR . GOV . SA
- يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشرة مساءً من يوم الثلاثاء 9 / 9 / 1440 هـ، الموافق 14 / 5 / 2019م، حتى الساعة الثانية مساءً من يوم الإثنين 15 / 9 / 1440 هـ الموافق 20 / 5 / 2019م، حسب تقويم أم القرى وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.
- تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أيّ طلب غير مستوفٍ تلك المعلومات.
- سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، وعن طريق رسائل الجوّال والبريد الإلكتروني.
لمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكنك الرجوع لموقع اللجنة WWW . KKMAR . GOV
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
01:36 PM
أعلنت وزارة الحرس الوطني، أنه صدر توجيه وزير الحرس الوطني، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1440 هـ، وفقاً للاعتبارات التالية:
- سوف يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية .WWW . KKMAR . GOV . SA
- يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشرة مساءً من يوم الثلاثاء 9 / 9 / 1440 هـ، الموافق 14 / 5 / 2019م، حتى الساعة الثانية مساءً من يوم الإثنين 15 / 9 / 1440 هـ الموافق 20 / 5 / 2019م، حسب تقويم أم القرى وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.
- تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أيّ طلب غير مستوفٍ تلك المعلومات.
- سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، وعن طريق رسائل الجوّال والبريد الإلكتروني.
لمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكنك الرجوع لموقع اللجنة WWW . KKMAR . GOV
، اعتباراً من مساء اليوم .. بدء التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة ،
المصدر : الخليج 365
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