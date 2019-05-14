- 1/2
- 2/2
صرّح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ، الموافق 14 مايو 2019م، تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب "شرق – غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجومٍ من طائرات "درون" دون طيّار مفخّخة، ونجم عن ذلك حريقٌ في المحطة رقم 8، تمّت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضراراً محدودة.
وقامت "أرامكو السعودية" بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار، وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ، إلى وضعه الطبيعي.
وأكّد في تصريحه أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت أخيراً، في الخليج العربي ضدّ منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدّي لكل الجهات الإرهابية التي تنفّذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
وفِي الختام، أكّد الوزير الفالح؛ استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات دون انقطاع.
الفالح يعلن استهداف محطتَي ضخ لخط أنابيب لهجوم إرهابي بطائرات "درون"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14
صرّح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ، الموافق 14 مايو 2019م، تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب "شرق – غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجومٍ من طائرات "درون" دون طيّار مفخّخة، ونجم عن ذلك حريقٌ في المحطة رقم 8، تمّت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضراراً محدودة.
وقامت "أرامكو السعودية" بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار، وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ، إلى وضعه الطبيعي.
وأكّد في تصريحه أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت أخيراً، في الخليج العربي ضدّ منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدّي لكل الجهات الإرهابية التي تنفّذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
وفِي الختام، أكّد الوزير الفالح؛ استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات دون انقطاع.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
01:20 PM
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
01:25 PM
قال: حريق تمّت السيطرة عليه وهذه الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات النفط للعالم
صرّح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ، الموافق 14 مايو 2019م، تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب "شرق – غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجومٍ من طائرات "درون" دون طيّار مفخّخة، ونجم عن ذلك حريقٌ في المحطة رقم 8، تمّت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضراراً محدودة.
وقامت "أرامكو السعودية" بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار، وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ، إلى وضعه الطبيعي.
وأكّد في تصريحه أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت أخيراً، في الخليج العربي ضدّ منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدّي لكل الجهات الإرهابية التي تنفّذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
وفِي الختام، أكّد الوزير الفالح؛ استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات دون انقطاع.
، الفالح يعلن استهداف محطتَي ضخ لخط أنابيب لهجوم إرهابي بطائرات "درون" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح يعلن استهداف محطتَي ضخ لخط أنابيب لهجوم إرهابي بطائرات "درون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.