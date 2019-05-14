، الفالح يعلن استهداف محطتَي ضخ لخط أنابيب لهجوم إرهابي  بطائرات "درون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: حريق تمّت السيطرة عليه وهذه الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات النفط للعالم

صرّح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ، الموافق 14 مايو 2019م، تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب "شرق – غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجومٍ من طائرات "درون" دون طيّار مفخّخة، ونجم عن ذلك حريقٌ في المحطة رقم 8، تمّت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضراراً محدودة.

وقامت "أرامكو السعودية" بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار، وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ، إلى وضعه الطبيعي.

وأكّد في تصريحه أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت أخيراً، في الخليج العربي ضدّ منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدّي لكل الجهات الإرهابية التي تنفّذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وفِي الختام، أكّد الوزير الفالح؛ استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات دون انقطاع.