محمد بن مسعود - الدمام - متحدث "الرئاسة": باشرت الجهات المختصّة الموقعيْن وسيتم الإعلان لاحقاً بأيّ مستجدات صرّح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ، حدث استهدافٌ محدودٌ لمحطتَي الضخ البترولية التابعتيْن لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وباشرت الجهات المختصّة مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات. "أمن الدولة": استهداف محدود لمحطتَي الضخ البترولية التابعتيْن لـ "أرامكو" بالدوادمي وعفيف وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14 صرّح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ، حدث استهدافٌ محدودٌ لمحطتَي الضخ البترولية التابعتيْن لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وباشرت الجهات المختصّة مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات. 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 Advertisements 01:13 PM اخر تعديل 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 01:25 PM متحدث "الرئاسة": باشرت الجهات المختصّة الموقعيْن وسيتم الإعلان لاحقاً بأيّ مستجدات متحدث "الرئاسة": باشرت الجهات المختصّة الموقعيْن وسيتم الإعلان لاحقاً بأيّ مستجدات صرّح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ، حدث استهدافٌ محدودٌ لمحطتَي الضخ البترولية التابعتيْن لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وباشرت الجهات المختصّة مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات. ، "أمن الدولة": استهداف محدود لمحطتَي الضخ البترولية التابعتيْن لـ "أرامكو" بالدوادمي وعفيف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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