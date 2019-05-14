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في رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار؛ لكن ما هي الكميات التي نحتاجها والشروط التي يجب توافرها في كوب الماء.
ويقول تقرير معلوماتي على موقع "CNN" بالعربية: إنه بعد الهواء، يُعتبر الماء ثاني أهم عنصر غذائي لحياة الإنسان، وبشكل عام يحتاج الرجال ما يقارب 3.7 لتر يوميًّا من الماء، والنساء 2.7 لتر يوميًّا.
وتختلف كميات الماء التي نحتاجها إذا كان الشخص يقوم بمجهود يومي كبير أو رياضي أو يعيش في أماكن حارة.
أيضًا، نحن نحصل على 80% من احتياجاتنا للماء من السوائل والباقي من الطعام.
ومع زيادة الوزن تزداد أيضًا الحاجة إلى شرب الماء، وفي رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار، والأفضل أن يتم شرب الماء تدريجيًّا حتى يستفيد الجسم منه.
ويشير التقرير إلى أن درجة حرارة الماء لا تأثير لها على الهضم؛ فسواء كنت تُفضل الماء البارد أو الدافئ؛ ما يُهم في النهاية هو شرب الماء.
"CNN": ماذا يعني كوب الماء للصائم في رمضان؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
في رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار؛ لكن ما هي الكميات التي نحتاجها والشروط التي يجب توافرها في كوب الماء.
ويقول تقرير معلوماتي على موقع "CNN" بالعربية: إنه بعد الهواء، يُعتبر الماء ثاني أهم عنصر غذائي لحياة الإنسان، وبشكل عام يحتاج الرجال ما يقارب 3.7 لتر يوميًّا من الماء، والنساء 2.7 لتر يوميًّا.
وتختلف كميات الماء التي نحتاجها إذا كان الشخص يقوم بمجهود يومي كبير أو رياضي أو يعيش في أماكن حارة.
أيضًا، نحن نحصل على 80% من احتياجاتنا للماء من السوائل والباقي من الطعام.
ومع زيادة الوزن تزداد أيضًا الحاجة إلى شرب الماء، وفي رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار، والأفضل أن يتم شرب الماء تدريجيًّا حتى يستفيد الجسم منه.
ويشير التقرير إلى أن درجة حرارة الماء لا تأثير لها على الهضم؛ فسواء كنت تُفضل الماء البارد أو الدافئ؛ ما يُهم في النهاية هو شرب الماء.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
01:15 PM
سواء تُفضل البارد أو الدافئ ما يُهِم في النهاية هو أن تشرب
في رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار؛ لكن ما هي الكميات التي نحتاجها والشروط التي يجب توافرها في كوب الماء.
ويقول تقرير معلوماتي على موقع "CNN" بالعربية: إنه بعد الهواء، يُعتبر الماء ثاني أهم عنصر غذائي لحياة الإنسان، وبشكل عام يحتاج الرجال ما يقارب 3.7 لتر يوميًّا من الماء، والنساء 2.7 لتر يوميًّا.
وتختلف كميات الماء التي نحتاجها إذا كان الشخص يقوم بمجهود يومي كبير أو رياضي أو يعيش في أماكن حارة.
أيضًا، نحن نحصل على 80% من احتياجاتنا للماء من السوائل والباقي من الطعام.
ومع زيادة الوزن تزداد أيضًا الحاجة إلى شرب الماء، وفي رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار، والأفضل أن يتم شرب الماء تدريجيًّا حتى يستفيد الجسم منه.
ويشير التقرير إلى أن درجة حرارة الماء لا تأثير لها على الهضم؛ فسواء كنت تُفضل الماء البارد أو الدافئ؛ ما يُهم في النهاية هو شرب الماء.
، "CNN": ماذا يعني كوب الماء للصائم في رمضان؟ ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.