، "CNN": ماذا يعني كوب الماء للصائم في رمضان؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - سواء تُفضل البارد أو الدافئ ما يُهِم في النهاية هو أن تشرب

في رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار؛ لكن ما هي الكميات التي نحتاجها والشروط التي يجب توافرها في كوب الماء.

ويقول تقرير معلوماتي على موقع "CNN" بالعربية: إنه بعد الهواء، يُعتبر الماء ثاني أهم عنصر غذائي لحياة الإنسان، وبشكل عام يحتاج الرجال ما يقارب 3.7 لتر يوميًّا من الماء، والنساء 2.7 لتر يوميًّا.

وتختلف كميات الماء التي نحتاجها إذا كان الشخص يقوم بمجهود يومي كبير أو رياضي أو يعيش في أماكن حارة.

أيضًا، نحن نحصل على 80% من احتياجاتنا للماء من السوائل والباقي من الطعام.

ومع زيادة الوزن تزداد أيضًا الحاجة إلى شرب الماء، وفي رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار، والأفضل أن يتم شرب الماء تدريجيًّا حتى يستفيد الجسم منه.

ويشير التقرير إلى أن درجة حرارة الماء لا تأثير لها على الهضم؛ فسواء كنت تُفضل الماء البارد أو الدافئ؛ ما يُهم في النهاية هو شرب الماء.