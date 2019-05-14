، شاهد .. محل بنشر بـ "أضم" يتحوّل إلى مستودع خضار ،

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وثّق مواطن بعدسة جوّاله، اليوم الثلاثاء، عمالة من الجنسية الآسيوية وهي تقوم بإيداع وتخزين كراتين "الطماطم" داخل محل بنشر بمركز الجائزة بمحافظة أضم، قبل أن يتم توزيعها على المحال.
وأوضح موثّق الصورة، أن العمالة الذين تم رصدهم عددهم ثلاثة من الجنسية الآسيوية مهمتهم تكمن في توزيع الخضراوات والفواكه على المحال التجارية، في المحافظة ومراكزها.
وأشار إلى أنه استوقفه مشهد تنزيل عدد من كراتين الطماطم، صباح اليوم، داخل محل بنشر في مركز الجائزة التابع لمحافظة أضم، في طريقة لحفظها ومن ثم توزيعها على أحد محال الخضار القريبة من محل البنشر؛ دون أدنى مسؤولية لصحة المواطنين.
وطالب المواطن، الجهات المعنية، وعلى رأسها بلدية محافظة أضم، بتشديد الرقابة على تلك العمالة التي تمارس بيع وشراء الخضراوات والفواكه في المحافظة، وتطبيق العقوبات بحقهم وفق الأنظمة.
شاهد .. محل بنشر بـ "أضم" يتحوّل إلى مستودع خضارعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-14
وثّق مواطن بعدسة جوّاله، اليوم الثلاثاء، عمالة من الجنسية الآسيوية وهي تقوم بإيداع وتخزين كراتين "الطماطم" داخل محل بنشر بمركز الجائزة بمحافظة أضم، قبل أن يتم توزيعها على المحال.
وأوضح موثّق الصورة، أن العمالة الذين تم رصدهم عددهم ثلاثة من الجنسية الآسيوية مهمتهم تكمن في توزيع الخضراوات والفواكه على المحال التجارية، في المحافظة ومراكزها.
وأشار إلى أنه استوقفه مشهد تنزيل عدد من كراتين الطماطم، صباح اليوم، داخل محل بنشر في مركز الجائزة التابع لمحافظة أضم، في طريقة لحفظها ومن ثم توزيعها على أحد محال الخضار القريبة من محل البنشر؛ دون أدنى مسؤولية لصحة المواطنين.
وطالب المواطن، الجهات المعنية، وعلى رأسها بلدية محافظة أضم، بتشديد الرقابة على تلك العمالة التي تمارس بيع وشراء الخضراوات والفواكه في المحافظة، وتطبيق العقوبات بحقهم وفق الأنظمة.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
12:45 PM
تستخدمه عمالة أجنبية مخزناً للحفظ قبل التوزيع
وثّق مواطن بعدسة جوّاله، اليوم الثلاثاء، عمالة من الجنسية الآسيوية وهي تقوم بإيداع وتخزين كراتين "الطماطم" داخل محل بنشر بمركز الجائزة بمحافظة أضم، قبل أن يتم توزيعها على المحال.
وأوضح موثّق الصورة، أن العمالة الذين تم رصدهم عددهم ثلاثة من الجنسية الآسيوية مهمتهم تكمن في توزيع الخضراوات والفواكه على المحال التجارية، في المحافظة ومراكزها.
وأشار إلى أنه استوقفه مشهد تنزيل عدد من كراتين الطماطم، صباح اليوم، داخل محل بنشر في مركز الجائزة التابع لمحافظة أضم، في طريقة لحفظها ومن ثم توزيعها على أحد محال الخضار القريبة من محل البنشر؛ دون أدنى مسؤولية لصحة المواطنين.
وطالب المواطن، الجهات المعنية، وعلى رأسها بلدية محافظة أضم، بتشديد الرقابة على تلك العمالة التي تمارس بيع وشراء الخضراوات والفواكه في المحافظة، وتطبيق العقوبات بحقهم وفق الأنظمة.
، شاهد .. محل بنشر بـ "أضم" يتحوّل إلى مستودع خضار ،
المصدر : الخليج 365
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