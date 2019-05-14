صور ترصد مواقف جميلة لرجال الأمن تجاه ضيوف بيت الله الحرام

قدم رجال قوات الطوارئ والقوات الخاصة بالمسجد الحرام أروع المواقف الإنسانية، تجاه المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام؛ من تنظيم وإدارة الحشود وتسهيل حركتهم داخل المسجد الحرام وأروقته والحفاظ على الأمن. ويتميز رجال الأمن في حال وجود كثافة بشرية بسرعة توجيههم عن طريق لوحات ترتفع أمتاراً عدة، توضح أماكن دخول وخروج المعتمرين إلى المسجد الحرام دون وقوع تصادم.

وتهدف الكثافة الأمنية داخل الحرم المكي الشريف، إلى توفير الأمن والطمأنينة للمعتمرين والمصلين، ومساعدتهم على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى تقديم الأعمال الإنسانية من إرشاد ومتابعة ومساعدة كبار السن والمرضى.

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