تطورات جديدة في قضية حرق سيارة سلمى الشريف.. ومصادر تكشف موقف المدعية

تعقد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، غدا، جلسة لنظر الدعوى المقدمة من محامي السيدة سلمى الشريف، التي احترقت سيارتها أمام منزلها في حي الجموم بمكة المكرمة من قبل شخصين.

كانت المحكمة قد أحالت القضية إلى هيئة الخبراء لتقدير الخسائر التي تعرضت لها، في وقت تم رفض طلب المدعية بتعويض حددته بنحو مليون ريال.

وقال مصادر إن المدعية تتمسك بالمطالب السابقة والتعويضات نفسها، بحسب “عكاظ”.

وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى المحكمة الجزائية بعدة ملاحظات؛ أبرزها عدم قناعتها بحكم البراءة والمطالبة بالإدانة.

كما سبق أن برأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة المتهمَين بحرق السيارة، وقضت بعدم إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإحراق سيارة المدعية لعدم كفاية الأدلة والاكتفاء بإدانة أحدهما لحيازته ممنوعات وسجنه 3 أشهر تحسب من مدة إيقافه على ذمة التحقيق.

وفي التفاصيل، تعود القضية إلى تقدم “سلمى” بشكوى ضد شابين بتهمة إحراق مركبتها أمام منزلها بمحافظة الجموم، وعقدت جلسة المحاكمة السابقة في الدعوى المذكورة في 15/‏1/‏1440 أمام إحدى الدوائر التعزيرية بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة.