بعد لقاء "الفقعسي" التلفزيوني.. "أمن الدولة" تؤكد: التـطرف يبدأ بالخطاب المتشدد والفتاوى الرنانة الرئيسية

اخبار

محليات

بعد لقاء “الفقعسي” التلفزيوني.. “أمن الدولة” تؤكد: التـطرف يبدأ بالخطاب المتشدد والفتاوى الرنانة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد لقاء “الفقعسي” التلفزيوني.. “أمن الدولة” تؤكد: التـطرف يبدأ بالخطاب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.