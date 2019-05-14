"عبدالرحمن السديري" مؤسس التنمية بالجوف .. وهذا ما قاله الملك سلمان عن إنجازات أسرته -صور الرئيسية

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“عبدالرحمن السديري” مؤسس التنمية بالجوف .. وهذا ما قاله الملك سلمان عن إنجازات أسرته -صور

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