صور.. “السديس” يشارك في تطييب الحجر الأسود وغسل الحِجر

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس في أعمال تطييب الحجر الأسود والملتزم وقاصدي المسجد الحرام والمشاركة في غسيل الحِجر. وأوضحت صور السديس وهو يطيب الحجر الأسود والملتزم، ورجال الأمن والمعتمرين والزوار، مؤكداً ضرورة استثمار التقنيات الحديثة والاختراعات المفيدة في أعمال التطييب والتطهير في المسجد الحرام، وتأهيل العاملين لأداء هذه المهام الجليلة. وحثّ السديس إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام ووحدة الطيب والبخور على العمل الدؤوب والمبادرة بتطييب الحجر والملتزم وضيوف الرحمن، تأهيلاً وإعداداً لهم كي يؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.

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