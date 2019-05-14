تدهور الحالة الصحية للأمير بندر بن محمد

تدهورت الحالة الصحية للأمير بندر بن محمد بشكل كبير خلال الساعات الماضية ما اضطر لادخاله في غرفة العناية المركزة بأحد بالمستشفيات خارج المملكة العربية السعودية.

وتدهور وضع محمد بن بندر الصحي جراء الوعكة الصحية التي لازمته الشهور الماضية، وسط دعوات الهلاليين والرياضيين بصفة عامة له بالشفاء العاجل.

وتفاعل الرياضيون مع تغريدة كتبها لنادي الهلال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تدعو للأمير بندر بالشفاء العاجل، إذ حرصوا على تمنيات الشفاء له وإلباسه ثوب الصحة والعافية.

Advertisements

واستقال محمد بن بندر من منصبه كرئيس لهيئة أعضاء شرف نادي الهلال، في أبريل من العام الماضي، وذلك نظرًا لظروفه الخاصة التي يمر بها حاليًّا.

وغرد الإعلامي عبد العزيز المريسل :الأمير بندر بن محمد منوم في العناية المركزة خارج المملكة، دعواتكم له بالشفاء، الله يشفيه ويعافيه ويطيل بعمره“.

وتمنى الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي الشفاء للرجل الذي يلقب بالأب الروحي لنادي الهلال.