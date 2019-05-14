أمانة الطائف تضبط عشرات المخالفات الصحية ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»

واصلت أمانة منطقة الطائف، جهودها الرقابية على منافذ البيع السلع الغذائية ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي تستهدف تأمين حياة المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وأفادت أمانة المنطقة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء- بأنّ بلدية السيل الكبير الفرعية نفَّذت حملة رقابية موسعة على مرافق بيع الأغذية بأحياء المركز والمرافق الواقعة على طريق العمرة، لافتةً إلى أنه تمّ ضبط 37 مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأضافت أنّ مكتب الخدمات البلدية بعشيرة نفّذ حملةً رقابيةً على مرافق بيع المأكولات الرمضانية، حيث تمّ ضبط مطاعم تبيع الأطعمة «البائتة»، مع وجود مخالفات نظافة واشتراطات صحية وعمالة غير ملتزمة بالزي والشهادات الصحية.

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في الوقت نفسه، تواصل بلدية الهدا الفرعية تنفيذ خطة الرقابة الموسمية على المحلات والمطاعم والمطابخ، حيث تمّ ضبط 21 مخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة عديد من البسطات الثابتة والمتنقلة المخالفة.

وكانت أمانة المنطقة قد أعلنت السبت الماضي، أنّ مراقبي الإدارة العامة لصحة البيئة يواصلون تنفيذ خطة الرقابة الموسمية ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» لمراقبة المطاعم والمطابخ ومرافق بيع الأغذية والمشروبات الرمضانية خلال شهر رمضان، وتمّ ضبط 105 مخالفات للاشتراطات الصحية في جولة شملت 172 مرفقًا غذائيًّا.

وشملت أعمال الرقابة الميدانية محلات بيع الموادّ الغذائية والملاحم ومحلات الحلويات والعصائر والخضراوات والفواكه، حيث تعمل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على التغطية الرقابية المكثفة لمنافذ بيع وتداول المأكولات الرمضانية وأسواق ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز وحتى مغاسل الملابس وصالونات الحلاقة.

وتدعم الإدارة العامّة لصحة البيئة الجهد الرقابي للبلديات الفرعية على مدار الساعة لكشف المخالفات الصحية، مع تنفيذ برنامج توعوي لأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي تكفل صحة المستهلك وجودة الخدمة المقدمة، كما تم خلال الفترة الماضية تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.