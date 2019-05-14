«الأرصاد» تنبّه إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية على 7 مناطق

أصدرت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنّ منطقة الرياض وتشمل (الأفلاج، الخرج، الدوادمي، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، عفيف، وادي الدواسر) تشهد سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدني مستوى الرؤية من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الثانية من فجر غدٍ الأربعاء.

وصدر التنبيه نفسه لمنطقة القصيم وتشمل (البدائع، البكيرية، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء)، وذلك من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة من مساءً اليوم، بينما تشهد منطقة حائل وتشمل (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق) هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، وهي نفس الحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان (الريث، العارضة، فيفا، هروب)، وكذا منطقة عسير وتشمل (أبها، الخرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، سراة، عبيدة، ظهران الجنوب).

وتهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدني مستوى الرؤية على منطقة المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع) من الواحدة ظهرًا حتى الثامنة من مساء اليوم، وكذلك على منطقة مكة المكرمة (أضم، الخرمة، الطائف، المويه، تربة، رنية، ميسان) من الواحدة ظهرًا إلى التاسعة مساءً.

Advertisements

يأتي هذا بينما تشهد منطقتا جازان (أبوعريش، الدرب، بيش، جازان، صامطة، صبيا)، ونجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران) رياحًا ترابية نشطة وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا لطقس اليوم الثلاثاء توقَّعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، إن مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وكذلك مناطق «الرياض، القصيم، حائل، الجوف»، تتأثر -اليوم الثلاثاء- باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.