استمرار الأمطار الرعدية والرياح النشطة على عدة مناطق.. اليوم

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، إن مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وكذلك مناطق «الرياض، القصيم، حائل، الجوف»، تتأثر- اليوم الثلاثاء- باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

أما عن حالة الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Advertisements

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد وجّه- أمس الإثنين- تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق، خلال ساعات اليوم.

وأشارت هيئة الأرصاد- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وحائل وعسير والباحة وتبوك والقصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً على المدينة المنورة وعسير، وحتى الساعة الثامنة مساءً على مكة المكرمة والباحة، وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم على الرياض والقصيم وحائل، وحتى الساعة العاشرة مساءً على تبوك.

من جانبه، توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- وجود فرص لتكوّنات ركامية- أمس الإثنين- مع تحسّن الفرصة على المدينة المنورة بنسبة 60-70%.