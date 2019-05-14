مصادر «عاجل»: توجيهات عليا للجهات الحكومية بالحد من التمديد للموظفين المبتعثين

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن أن الجهات الحكومية تلقت مؤخرًا توجيهًا من جهات عليا يقضي بإلزامها بالمدد المحددة لابتعاث الموظفين للخارج وعدم التوسع بالتمديد.

وقالت المصادر إن التوجيه شمل الجهات الحكومية كافة، وتضمن التأكيد على «عدم التوسع في التمديد للموظف المبتعث لما له من أثر سلبي عليه وللحد من استنزاف بنود الابتعاث للجهات الحكومية والتقليل من المصروفات».

وتقضي أحكام ولوائح الابتعاث الصادرة بالأمر السامي رقم 17752 / 3/د بتاريخ 20 /7/1391 هـ، بأن «الغرض من ابتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل وفق ما تقتضيه مصلحة العمل»، موضحة أنه يتم ابتعاث الموظفين؛ من أجل «الحصول على دبلوم عالٍ أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا، والحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما وكذا الحصول على دبلوم متوسط في دراسة متخصصة».