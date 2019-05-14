‪   بالصور.. لقطات إنسانية لأمير القصيم في حفل إفطار الأيتام

أظهرت لقطات تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إنسانية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أثناء استقباله عددًا من أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة، وجمعية «أبناء»، أمس الأول الأحد.

وأقام أمير القصيم، أمس الأول الأحد، بقصره في مدينة بريدة، مأدبة إفطار لعدد من أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة وجمعية «أبناء»، وظهر خلال اللقاء إنسانية أمير القصيم؛ حيث التقطت له صور وهو يداعب ويلاعب الأطفال، ويتبادل معهم الابتسامات الأبوية الحنونة.

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وشارك أمير القصيم، أبناءه الأيتام، فرحتهم وبهجتهم بحلول شهر رمضان، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار؛ تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، مشيرًا إلى أن ترابط المجتمع السعودي مستمد من كتاب الله وسُنة نبيه، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين أفراد المجتمع.

واعتبر متداولو الصور، أنها تدل على تواضع وإنسانية أمير القصيم، وأثنى الكثير من مستخدمي وسائل التواصل على بساطة سموه مع هذه الفئة الغالية على المجتمع.

يُشار إلى أن أمير منطقة القصيم دأب سنويًا على استضافة الأيتام على مأدبة إفطار رمضاني، وكذلك حرصه الكبير واهتمامه المستمر، ودعمه كل ما يسهم في خدمة الأيتام ورعايتهم.