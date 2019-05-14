السعودية اليوم / اختبار القدرات العامة "قياس" برنامج تدريبي بتنمية أبو عريش غداً



أبو عريش 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش مساء غدٍ، برنامجاً تدريبياً لتأهيل طالبات المرحلة الثانوية لاختبار القدرات العامة " قياس" بشقيه اللفظي والكمي، وذلك بجامع القرعاوي بالمحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي، أن البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أيام يهدف إلى تحقيق التهيئة التربوية والإرشادية لطالبات المرحلة الثانوية قبل دخول الاختبار، والرفع من مستواهن في اختبارات القدرات، وتضييق الفجوة بين اختبار القدرات والاختبار التحصيلي، واختبار الثانوية العامة، وإكساب الطالبات مهارات التعلم التي تمكّنهن من تحقيق نتائج متفوقة في اختبار القدرات العامة.

وبين أن البرنامج يتضمن العديد من البرامج التدريبية على الاختبار، إلى جانب التعريف بأهمية الاختبار والأدوار التي يقوم بها المركز الوطني للقياس، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي.

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12:50ت م

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