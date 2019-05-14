اجتماعي / فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يواصل جولاته التفقدية على الجمعيات الأهلية



جدة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في لجنة طوارئ مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة جولاته التفقدية لشهر رمضان المبارك على الجمعيات الأهلية داخل المنطقة المركزية بمكة المكرمة.

واطلعت اللجنة على آلية سير أعمال الجمعيات وبرامجها الرمضانية، وعمل المكاتب التعريفية والأكشاك الخاصة بالجمعيات في المنطقة المركزية والاطمئنان على أداء أعالها والدور الذي تقوم به في هذا الشهر الكريم.

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12:40ت م

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