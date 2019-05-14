

سكاكا 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري،

واطلع سموه خلال اللقاء على آلية سير العمل بالفرع وآلية توزيع المنتجات السكنية، مستعرضًا سموه مراحل الإنجاز في برنامج إيجار، وكذلك برنامج إيجار الخاص بمتعثري حالات السداد وَفْق الشروط المنظمة لذلك، كما اطلع سموه على نتائج برنامج الإسكان التنموي المتمثل في الشراء المباشر، وكذلك ما وصلت إليه اللجان فيما يخص بناء وحدات سكنية بمنطقة الجوف، التي بلغت حتى الآن أكثر من 593 وحدة سكنية في منطقة الجوف، وكذلك إعادة بناء منازل لعدد من المواطنين.

كما قدم مدير فرع الإسكان لسمو أمير المنطقة عرضًا مفصلًا للوحدات السكنية للمواطنين الذين فُرِغ من توقيع عقود معهم بمشاريع الاسكان في إسكان السليمانية، وإسكان محافظة القريات، إضافة لتسليم المواطنين أراضيَهم بمنطقة الجوف وكذلك الجاهزة لتسليم المواطنين في مدينة سكاكا وشملت، مخطط اللقائط، وفي محافظة القريات شملت مخطط النخيل، ومخطط الوادي، ومخطط القريات، وفي محافظة طبرجل شملت مخطط جنوب غرب طبرجل، ومخطط الميسري، وفي محافظة دومة الجندل شملت، مخطط الشفاء، إضافة للمراكز والقري بمنطقة الجوف.

واستمع سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء لعرض عن أعمال لجنة الإشراف على مشروع إسكان الأمير الوليد بن طلال بمدينة سكاكا، وإسكان مشروع الملك عبدالله - رحمه الله - بسكاكا وجاهزية اللجان للبدء بأعمال البنية التحتية وكذلك جاهزية البدء باستقبال طلبات المواطنين.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف على تسليم المنتجات للمستفيدين وَفْق الجدول الزمني المحدد لهم، والعمل على الانتهاء من المشاريع في وقتها مع مراعاة الجودة في الإنشاء.

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على متابعة ودعم سموه لأعمال الفرع وتذليل ما قد يعترض سير العمل فيه.

// انتهى //

11:59ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة الإسكان بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.