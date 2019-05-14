السعودية اليوم / إغلاق معمل لتجهيز الأطعمة الرمضانية بمدينة السيح لمخالفات صحية ونظامية



السيح 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 واس ‏

ضبطت بلدية الخرج مساء أمس موقعاً في مدينة السيح، يتم فيه تحضير الأطعمة الرمضانية بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية ومحلات إنتاج وتداول الأطعمة الرمضانية .

‏وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أن الفرق الرقابية رصدت الموقع في أحد الأحياء السكنية بمدينة السيح، وأتضح أن الموقع يعمل بدون ترخيص ومخالف لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية التي ينبغي توفرها، حيث تم إتخاذ جميع الإجراءات النظامية ومنها إغلاق الموقع وتطبيق لائحة المخالفات بحدها الأعلى ومصادرة جميع المواد الغذائية والأواني والمواد التي تستخدم في الطبخ والتجهيزات .

ودعا المهندس البكيري المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة . // انتهى //

11:31ت م

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