السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة النقل بالمنطقة



سكاكا 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكته بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري.

واطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في فرع الوزارة والفروع التابعة للمنطقة، والمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية والمشاريع المتأخرة والمتعثرة، بما في ذلك الطرق الزراعية.

كما استعرض المهندس الشمري لسمو أمير المنطقة المشاريع التي تم تنفيذها والتقاطعات العلوية وما هو تحت التنفيذ، مقدماً تقريراً عن مشاريع المنطقة متضمناً مشاريع التنفيذ والصيانة الوقائية، ونسب الإنجاز لجميع المشاريع.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ضرورة العمل الجاد بما يحقق دفع مسيرة التنمية وعدم تعطيلها والرفع لسموه عن أية معوقات، منوهاً بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمشاريع النقل في المنطقة.

وقدم المهندس الشمري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمام ودعم ومتابعة سموه لقطاع النقل بالمنطقة.

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11:19ت م

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