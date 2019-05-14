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طريقة تحضير حلوى القمح والأرز على الطريقة السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نقدم لكم اليوم الثلاثاء، التاسع من أيام رمضان المبارك، طريقة تحضير حلوى القمح والأرز على الطريقة السعودية.
المكونات:
2 كوب أو 400 غ من القمح الكامل٬ المغسول والمنقوع لمدّة ليلة كاملة
12 كوباً أو 3 لترات من الماء
1 كوب أو 200 غ من الأرز المصري
1 كوب أو 100 غ من حليب مجفف كامل الدسم نيدو
¼ كوب أو 60 مل من ماء الورد
¼ كوب أو 60 مل من ماء كادي
2 كوب أو 400 غ من السكر
½ كوب أو 75 غ من الفستق٬ المقشّر
½ كوب أو 75 غ من الصنوبر
1 كوب أو 150 غ من الزبيب٬ المنقوع في الماء
¾ كوب أو 150 غ من اللوز٬ المقشّر
طريقة التحضير:
يُصفّى القمح ويوضع في قدر كبيرة. يُضاف إليه الماء ثم تُغطى القدر ويُغلى المزيج على حرارة خفيفة لمدّة ساعة كاملة.
يُضاف الأرز ثم تُغطى القدر ويُطهى المزيج على نار خفيفة لمدّة ½ ساعة إضافية أو حتّى ينضج الأرز والقمح تماماً. يمكن إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر.
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