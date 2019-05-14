أول تعليق من رئيس المجلس العسكري على أحداث اعتصام الخرطوم

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أدى أعضاء المجلس العسكري واجب العزاء في استشهاد أحد الضباط خلال أحداث اعتصام الخرطوم وفي مقدمتهم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والفريق أول حمدان حميدتي والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبدالخالق، والفريق الكباشي، وبقية أعضاء المجلس الانتقالي، وقادة الجيش، وزملاء الضابط القتيل.

وفي غضون ذلك أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن جهات ما وصفها بالمندسة، تحاول إجهاض الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى التغيير.

Advertisements

وأضاف البرهان في أول تصريحات له بعد الأحداث عقب صلاة الجنازة التي أقيمت بوزارة الدفاع على روح الضابط، الرائد كرومة، أن تلك الجهات تسعى لإرجاع الأوضاع إلى ما قبل 11 أبريل (يوم إقالة عمر البشير) وتعهد بالقبض على الجناة ومحاسبتهم وشدد البرهان على أن الثورة بدأت سلمية وستستمر سلمية.

وأسفر إطلاق رصاص عشوائي على الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش مساء أمس الاثنين عن مقتل 5 مدنيين وضابط، وجرح آخرين من المعتصمين والجنود.

وإلى ذلك، كشف قائد القوة التي تعرضت إلى اعتداء، اللواء محمد الأمين، أن قناصة من أعلى كوبري بحري اعتدت عليهم ما أدى إلى استشهاد الرائد كرومة وإصابة حرسه الشخصي وآخرين.