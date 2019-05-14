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فيديو.. سلطان بن سلمان يكشف عن أكثر موقف أثر فيه بعد عودته من الفضاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
عاد رئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بالذاكرة إلى رمضان عام 1985م، حيث صام الأيام الستة الأخيرة من ذلك الشهر في الفضاء، عندما كان ضمن فريق المكوك “ديسكفري”.
وأضاف، في برنامج اللقاء من الصفر على قناة MBC1، أن هذه الرحلة لم يحدث بها أي خلل أو أي تعطيل، وكان صديقي الأمريكاني يقول لي “لأنك صائم ووالدتك تدعو لك الآن”.
وتابع الأمير سلطان إن والدته كانت في ذلك الوقت في مكة المكرمة في المطاف، وقالت في إحدى المقابلات” إن ابني يطوف حول الأرض، وأنا أطوف حول الكعبة”.
وقال إنه بعد الانطلاق لم يكن الجلوس مريحاً في المكوك، فهو ليس كالجلوس في الطائرة، حيث كنا نستجدي الهواء من أجل التنفس.
وتطرق الأمير سلطان بن سلمان إلى مكالمة الملك فهد، طيب الله ثراه له وهو على متن المكوك، حيث تمنى له التوفيق في هذه الرحلة، وقال إنها لخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.
وتابع أن أكثر موقف أثر فيه هو بعد عودته، حيث كان الملك فهد رحمه الله في استقباله بمطار الطائف.
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