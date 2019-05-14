المراكز العربية تختتم عملية الاكتتاب الأولي العام بنجاح

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت “شركة المراكز العربية عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد.

وتعليقا على نتيجة الاكتتاب أعرب السيد أوليفييه نوغارو الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية عن سعادته بمستوى اهتمام المؤسسات والمستثمرين الأفراد في الاكتتاب العام الأولي، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في جمع 2.8 مليار ريال سعودي. وقال إن حصيلة الاكتتاب قدمت لشركة المراكز العربية التوازن الصحيح بين المستثمرين الدوليين والمحليين الذين يتألفون من مزيج من المؤسسات الخاصة والعامة التي تؤمن برؤيتنا واستراتيجيتنا الواضحة للمستقبل، وإن اكتمال عملية الاكتتاب يعتبر معلما مهما في مسيرة التطوير المستمر للشركة.”

وأضاف إننا نرحب بشركائنا الجدد. وأكد أن الشركة تقدم للمستثمرين مكانة مالية قوية توفر النمو والعائد. وأعلن عن خطة توسع واضحة تقوم بها الشركة خلال الـ 12 شهرا القادمة تتضمن تدشين 4 مراكز تسوق جديدة، ستليها عدة مشاريع مستقبلية أخرى. هذا بالإضافة إلى 19 مركزا تجاريا قائما بالفعل. وأشار في هذا الصدد إلى أن سوق مبيعات التجزئة في السعودية هو الأكبر والأكثر تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي، والأقل تشبعاً؛ مما يوفر فرص نمو هائلة. وأكد نوغارو على أن ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير وعميق يوفر مستقبلا واعدا لهذا القطاع وللشركة.

وكانت الشركة قد طرحت اسهمها للمكتتبين من المستثمرين الأفراد وليوم واحد فقط في 9 مايو الخميس الماضي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

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وذكرت في بيان لها أن عملية الطرح شهدت مشاركة 26,476 من المستثمرين الأفراد قاموا بالاكتتاب في 5,701,670 سهمًا بسعر 26 ريالًا سعوديًا للسهم، أي ما يعادل نسبة 6.0٪ من الأسهم المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب (كما هو موضح أدناه).

وقد تم الاكتتاب المخصص لشريحة المستثمرين الأفراد بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات والتي سجّلت مجموع طلبات اكتتاب بلغ 3.1 مليار ريال سعودي بنسبة تغطية وصلت إلى 126% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب وذلك وفقاً للنسب التالية:

· الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم بنسبة 57.1%.

· المستثمرون من غير السعوديين (بما في ذلك المستثمرون الخليجيون، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة) بنسبة 16.7%.

· المستثمرون الآخرون (بما في ذلك المؤسسات الحكومية، الشركات الخاصة، المؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 26.1%.

وبناءً على نتيجة عملية طرح الأسهم لشريحة المكتتبين الأفراد، سيُخفَّض عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل المؤسسات إلى 89,298,330 سهمًا قبل ممارسة خيار الشراء، وهو ما يعادل نسبة 94% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب (كما هو موضح أدناه). وسيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح واسترداد أموال الاكتتاب الزائدة (إن وجدت) في 14 مايو 2019.