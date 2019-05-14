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شكرا لقرائتكم عائض القرني: كل ثانية من هذه الليالي كرامة من الله وهدية مُتقبّلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عائض القرني: كل ثانية من هذه الليالي كرامة من الله وهدية مُتقبّلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الشيخ الدكتور عائض القرني نصيحة غالية للمسلمين في هذه الأيام والليالي المباركات، حثهم خلالها على الاستفادة من كل دقيقة في شهر رمضان المبارك.
وقال الشيخ القرني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كل دقيقة من هذه الليالي بل كل ثانية كرامة من الله وهدية مُتقبّلة، فاصرفوها في التلاوة، والتسبيح، والتهجد، والدعاء”.
وأضاف الشيخ عائض القرني “إن لله نفحات وجوائز في هذه الأيام والليالي، فطوبى للفائزين”.
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