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نيويورك تايمز: واشنطن تدرس إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قدم خطة عسكرية مطورة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب تشمل تصورات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم أن شاناهان قدم الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب الأمنيين يوم الخميس، بحسب “رويترز”.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي يهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران.
ويسعى ترامب لإجبار طهران على الموافقة على اتفاق أوسع للحد من الأسلحة، وأرسل حاملة طائرات وقاذفات بي-52 إلى المنطقة في استعراض للقوة في مواجهة ما قال مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات للقوات الأمريكية.
وقالت إيران إن الولايات المتحدة تشن “حرباً نفسية”، ووصفت الوجود العسكري الأمريكي بأنه “هدف” وليس تهديداً، وقالت إنها لن تسمح بوقف صادراتها النفطية.
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