هل تفكر أمريكا في ضرب إيران نوويًا؟

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - ترجمة

أرسلت الولايات المتحدة إحدى أهم القطع الحربية التي تمتلكها إلى منطقة الخليج العربي خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا قبالة السواحل الإيرانية، في تحرك يهدف بالأساس إلى إيقاف الأنشطة السياسية الإرهابية لطهران.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أوفدت الولايات المتحدة القاذفة B-52، وهي إحدى أهم الطائرات الإستراتيجية الأمريكية التي توجه ضرباتها بعيدة المدى.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن هناك نية لإرسال أربع طائرات من طراز B-52 في البداية، مشيرين إلى أنه من الممكن أن يتم إرسال المزيد في المستقبل.

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إمكانيات القاذفة

وحسب ما جاء في صحيفة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، فإن القاذفة تستطيع حمل 32 ألف كيلوجرام من القنابل، كما أنه يمكنها حمل رؤوس نووية.

وصنعت الولايات المتحدة هذه الطائرة لأول مرة عام 1952، وتم الاستعانة بها داخل صفوف الجيش الأمريكي في العام الذي يليه، ومنذ ذلك الحين خضعت لسلسلة من التطويرات على المستوى الفني.

ويصل سعر الوحدة إلى 14.34 مليون دولار، ومن المتوقع استمرارها ، خاصة وأن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل منها 85 في الخدمة بشكل فعلي، كما أن هناك 9 وحدات منها بالقوات الاحتياطية، وهو ما يشير إلى أن هناك عزماً واضحاً من جانب الولايات المتحدة على الاستمرار في تطويرها مستقبلًا.