صور.. مواطن يجلب الديزل لشركة اتصالات لتشغيل برج متعطل في قريته

2019-05-14

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - تهامة قحطان

لجأ متابعات الخليج 365 سعيد معيض آل محاج من قرية المسنى التابعة لمركز الغايل بتهامة قحطان لاستخدام سيارته الخاصة من أجل الحصول على خدمة الاتصال؛ حيث قام بجلب الديزل للشركة المعنية المشغلة لبرج اتصال في قريتهم.

وفي التفاصيل قال آل محاج لـ”متابعات الخليج 365“، إن عمال الشركة المشغلة لم يستطيعوا الوصول إلى البرج لتشغيل المولد الذي يعتمد في تشغيل البرج على الديزل، وما كان منه إلا أن أخذهم بسيارته الخاصة لموقع البرج وقام بنفسه بتفريغ الديزل في المولد، وكان ذلك سبباً لإعادة خدمة الاتصال لسكان القرية.

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وطالب متابعات الخليج 365 بمعالجة الانقطاع المتكرر والحد من معاناة أهل القرية، حيث تتعطل مصالحهم بسبب انقطاع خدمة شبكات الاتصالات عنهم.

ولفت آل محاج إلى أن أغلب الأماكن في تهامة قحطان معزولة عن العالم الخارجي بسبب عدم وجود أبراج اتصالات.