شكرا لقرائتكم فيديو.. الشيخ المغامسي يوضح علامات قبول الله لصيام العبد وقيامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-14 فيديو.. الشيخ المغامسي يوضح علامات قبول الله لصيام العبد وقيامه متابعات الخليج 365 - الرياض أوضح إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي علامات قبول الله لصيام العبد وقيامه. Advertisements وقال خلال لقائه في برنامج “منابر النور”: الإنسان لا يدري يعمل عملاً صالحاً ويُحسن الظن بربه ويخاف على نفسه. وأضاف وقال الله تعالى ” يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ”، وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلًا إن الإنسان يعمل عملاً صالحاً ويخاف أن لا يُقبل منه، وهذا من صفات العمل الصالح. ماهي علامات قبول الله لصيام العبد وقيامه؟









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