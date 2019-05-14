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رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران حتى الـ9 مساء
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة نجران، ومحافظة بدر الجنوب ، وحبونا، وثار، وخباش, وشرورة وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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