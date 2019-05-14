مؤسسة إم إس سي آي تضيف المملكة إلى مؤشر الأسواق الناشئة

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مؤسسة “إم إس سي آي” لمؤشرات الأسواق، أكبر شركة في العالم لمؤشرات الأسواق إنها ستدرج مؤشري “إم إس سي آي السعودية”، و”إم إس سي آي الأرجنتين” على مؤشرها الأوسع نطاقاً للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة وثيقة، في تحرك قد يجذب مليارات الدولارات للأسهم.

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وذكرت إم إس سي آي أن من المقرر إضافة 30 ورقة مالية سعودية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42 بالمئة على مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، وإضافة ثماني أوراق مالية أرجنتينية بوزن إجمالي قدره 0.26 بالمئة على مؤشر الأسواق الناشئة.

ومن المقرر تطبيق جميع التغييرات مع الإغلاق يوم 28 مايو أيار.

وستكون أضخم ثلاث إضافات للمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة من حيث رأس المال السوقي الكامل للشركة هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة الاتصالات السعودية ومصرف الراجحي السعودي.