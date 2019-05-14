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انطلاق مشروع رمضان أمان بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفرالباطن
انطلق اليوم مشروع “رمضان أمان ٢٠١٩” الذي تنفذه مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية للعام الثالث على التوالي بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور خلال شهر رمضان المبارك.
ويتضمن المشروع عدة أهداف من أهمها التخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد السير والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.
وتم التدشين ميدانياً بحضور عدد من المتطوعين والإعلاميين، ويهدف شعار هذا العام إلى المشاركة المتبادلة ما بين الجهات المقدمة للتوعية وبين أفراد المجتمع لتجنب السرعة المؤدية للحوادث المرورية.
يذكر أن مشروع رمضان أمان يتواجد في الميادين والتقاطعات المرورية في 37 مدينة هذا العام داخل مملكتنا الحبيبة بمشاركة أكثر من 10000 متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم، ويحمل المشروع شعار “معًا رمضان بلا حوادث”.
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