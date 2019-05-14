برنامج مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف صحية وإدارية للجنسين

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة توفر وظائف مؤقتة للرجال والنساء، لموسم حج 1440هـ، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والزمالة السعودية أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وظائف (طبيب استشاري):

1- طبيب استشاري أشعة تداخلية.

2- طبيب استشاري جراحة عامة.

3- طبيب استشاري طوارئ.

4- طبيب استشاري عظام.

5- طبيب استشاري جراحة مسالك بولية.

6- طبيب استشاري جراحة وأمراض العيون.

شروط (طبيب استشاري):

– الزمالة السعودية أو العربية أو الأمريكية أو ما يعادلها في مجال التخصص من الشهادات المعترف بها عالمياً مع خبرة ثلاث سنوات في ذات الصلة بعد الزمالة.

وظائف (طبيب نائب):

1- طبيب نائب باطنة.

2- طبيب نائب جراحة عامة.

3- طبيب نائب جراحة أوعية دموية.

4- طبيب نائب جراحة مسالك بولية.

5- طبيب نائب عناية مركزة.

6- طبيب نائب نساء وتوليد.

7- طبيب نائب أشعة.

8- طبيب نائب طوارئ.

9- طبيب نائب أطفال / طوارئ.

10- طبيب نائب عظام.

شروط (طبيب نائب):

– درجة الماجستير مع خبرة 3 سنوات أو الزمالة السعودية أو ما يعادلها في ذات التخصص.

وظائف (طبيب مقيم):

1- طبيب مقيم جراحة عامة.

2- طبيب مقيم طوارئ.

3- طبيب مقيم عظام.

شروط (طبيب مقيم):

– درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع خبرة سنتين أو الماجستير في ذات التخصص.

وظائف أخرى:

1- طبيب عام:

– بكالوريوس طب وجراحة مع خبرة سنتين في ذات التخصص.

2- صيدلي:

– بكالوريوس في الصيدلة ويفضّل وجود خبرة عملية في ذات الصلة.

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3- فني صيدلة:

– الدبلوم في ذات الصلة ويفضّل وجود خبرة عملية في ذات الصلة.

4- أخصائي علاج تنفسي:

– البكالوريوس في ذات التخصص.

5- أخصائي تخدير:

– البكالوريوس في ذات التخصص.

6- أخصائي خدمات طبية طارئة (للرجال فقط):

– البكالوريوس في ذات التخصص.

7- فني طب طوارئ (للرجال فقط):

– الدبلوم في ذات الصلة.

8- أخصائي تجبير:

– البكالوريوس في ذات التخصص.

9- سائق (للرجال فقط):

– الشهادة الثانوية كحد أدنى.

– رخصة قيادة عمومي سارية المفعول.

10- مهندس أجهزة طبية (للرجال فقط):

– البكالوريوس في الأجهزة الطبية مع خبرة عملية لمدة سنتين في ذات الصلة.

11- فني تقنية المعلومات والاتصالات (للرجال فقط):

– البكالوريوس أو الدبلوم في تقنية المعلومات والاتصالات مع خبرة عملية سنة واحدة ومعرفة شاملة (أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والخوادم وتجهيزات الشبكة وأنظمة التشغيل واستكشاف الأخطاء والمشاكل وإصلاحها).

– خبرة كافية في إعداد وتثبيت البرامج وصيانتها.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/05/14م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/05/23م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا