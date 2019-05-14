شكرا لقرائتكم إمساكية اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك وموعد أذان المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-14 إمساكية اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك وموعد أذان المغرب متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تواصل صحيفة “متابعات الخليج 365” تقديم إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في اليوم التاسع من الشهر المبارك بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements ويحين موعد أذان المغرب في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6.51 مساء أما صلاة العشاء فستكون في تمام الساعة 8:51 بمشيئة الله.









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