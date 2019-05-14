مجلس جامعة الباحة يصدر عدة قرارات في اجتماعه الخامس

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض آل ركبان:

ترأس مدير جامعة الباحة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الخامسة للعام الجامعي الحالي 1439/1440هـ في قاعة المجلس بإدارة الجامعة في المدينة الجامعية، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة، وأمين اللجنة الدائمة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي.

ورحب معالي مدير الجامعة بالحضور الكريم، وهنأهم بشهر رمضان المبارك سائلاً القبول وأن يعيده على وطننا بالخير في ظل قيادتنا الرشيدة. ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

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من جهته، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الأستاذ الدكتور غانم الغامدي، أن المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها بعض القرارات، ومنها اعتماد الهيكل والدليل التتظيمي للجامعة، القواعد التنفيذية للتعيين على رتبة أستاذ مساعد، لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية، القواعد المنظمة للأندية الطلابية بالجامعة، إنشاء مركز الأمير الدكتور حسام بن سعود لأبحاث الموارد المتجددة.

ووافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ وأستاذ مشارك ،وتعيين عدد من الأعضاء على رتبة أستاذ مساعد، وعدد آخر على رتبة محاضر وكذلك تعديل مسمى مقرر ( بحث مكمل لنيل درجة الماجستير) ليصبح مسماه (رسالة الماجستير) في بعض برامج كلية التربية.

كما وافق المجلس على إجازة تفرغ عملي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.