السعودية | جون أبي زيد:وجود قواتنا بالمنطقة يثبت لإيران أننا باقون

شكرا لقرائتكم جون أبي زيد:وجود قواتنا بالمنطقة يثبت لإيران أننا باقون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر سفير الولايات المتحدة المعين حديثاً في الرياض، جون أبي زيد، أن إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية الأميركية إلى الشرق الأوسط رسالة لإيران مفادها "أننا لم نغادر".

وقال في لقاء صحافي في الرياض الاثنين: "إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى المنطقة ليس لأننا نريد الذهاب للحرب، ولكن من الواضح أن الإيرانيين ظنوا أننا غادرنا، وهذه القوات إشارة كافية لهم إلى أننا لم نغادر".

كما اعتبر أن إيران هي التي تدعم الحوثيين بالسلاح، متحدثا خلال لقائه بعض وسائل الإعلام في مقر السفارة بالرياض، عن الدور الإيراني السلبي في المنطقة واليمن تحديداً.

وقال متسائلاً: "هل حقاً الحوثيون لديهم صواريخ من دون مساعدة إيرانية؟ هل يمكن لأحد أن يصدق ذلك؟ لا يمكن، لا شك أنهم يتلقون مساعدات إيرانية واستشارية، وإلا لما استهدفوا السعودية بالصواريخ الباليستية من دون إملاءات إيرانية".

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توتر إيراني أميركي

يأتي هذا في وقت تصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ومساء الاثنين، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من أنه إذا حاولت إيران الإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة، بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة، فسيكون ذلك خطأ فادحا.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران، لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيراً.

وفي وقت سابق الاثنين، انضمت مقاتلات أف 15 وأف 35 إلى قاذفات بي 52 الأميركية في طلعات جوية فوق الخليج.