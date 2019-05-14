محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني باشر الموقع شرق قرية المواريد .. وقال: تمّ إخراجه متوفى لقي مواطن مصرعه عقب حادث سقوط صخور باشره الدفاع المدني بوادي الفرع- جنوب منطقة المدينة المنوّرة. وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء: باشر مدني #وادي_الفرع حادث سقوط صخور على مواطن في جبل شويحط- شرقي قرية المواريد، تمّ إخراجه متوفى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. #وادي_الفرع .. مصرع مواطن في حادث سقوط صخور بجبل شويحط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14 لقي مواطن مصرعه عقب حادث سقوط صخور باشره الدفاع المدني بوادي الفرع- جنوب منطقة المدينة المنوّرة. وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء: باشر مدني #وادي_الفرع حادث سقوط صخور على مواطن في جبل شويحط- شرقي قرية المواريد، تمّ إخراجه متوفى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. Advertisements 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 11:54 AM الدفاع المدني باشر الموقع شرق قرية المواريد .. وقال: تمّ إخراجه متوفى الدفاع المدني باشر الموقع شرق قرية المواريد .. وقال: تمّ إخراجه متوفى لقي مواطن مصرعه عقب حادث سقوط صخور باشره الدفاع المدني بوادي الفرع- جنوب منطقة المدينة المنوّرة. وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء: باشر مدني #وادي_الفرع حادث سقوط صخور على مواطن في جبل شويحط- شرقي قرية المواريد، تمّ إخراجه متوفى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. ، #وادي_الفرع .. مصرع مواطن في حادث سقوط صخور بجبل شويحط ،

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