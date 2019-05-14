، شاهد.. حريق في فندق بمكة يُخلي سكانه و"المدني" يخمد الاشتعال ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا إصابات.. والمسببات هدف فريق التحقيق بتنسيق مع الجهات المعنية

تمكّنت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من إخلاء فندق بحي الششة مكوّن من 21 دورًا دون وقوع إصابات بين ساكنيه.

وتفصييلًا، صرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر رمضان، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مبنى بحي الششة.

وأضاف: "كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مضخة تقع في بدروم فندق سكني مكون من (٢١) دورًا يسكنه معتمرون من جنسيات مختلفة، جرى إخلاؤهم وإخماد الاشتعال، ولم تتضح أي إصابات في الأرواح ولله الحمد؛ حيث جرى الاطمئنان على وضعهم".

وتابع "الشريف" قائلًا: "فريق التحقيق بالإدارة باشَرَ التعرف على مسببات الحادث؛ تنسيقًا مع الجهات المعنية".