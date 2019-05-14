محمد بن مسعود - الدمام - تحمي الأفياش الكهربائية من المياه والغبار وأشعة الشمس وعبث الأطفال دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إلى ضرورة اقتناء "العلب المطرية" لمن لديهم مفاتيح كهرباء مُعَرّضة للهواء والشمس والأمطار وغيرها من الظواهر الجوية المختلفة. وعبْر حملتها التوعوية #لازم_تعرف، قالت الهيئة وفق مقطع فيديو على صفحتها بـ"تويتر": إن (العلب المطرية) تحمي الأفياش الكهربائية من المياه والغبار وأشعة الشمس وعبث الأطفال. "المواصفات" تدعو لاقتناء "العلب المطرية".. حماية و#لازم_تعرف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14 دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إلى ضرورة اقتناء "العلب المطرية" لمن لديهم مفاتيح كهرباء مُعَرّضة للهواء والشمس والأمطار وغيرها من الظواهر الجوية المختلفة. وعبْر حملتها التوعوية #لازم_تعرف، قالت الهيئة وفق مقطع فيديو على صفحتها بـ"تويتر": إن (العلب المطرية) تحمي الأفياش الكهربائية من المياه والغبار وأشعة الشمس وعبث الأطفال. Advertisements 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 11:18 AM تحمي الأفياش الكهربائية من المياه والغبار وأشعة الشمس وعبث الأطفال تحمي الأفياش الكهربائية من المياه والغبار وأشعة الشمس وعبث الأطفال دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إلى ضرورة اقتناء "العلب المطرية" لمن لديهم مفاتيح كهرباء مُعَرّضة للهواء والشمس والأمطار وغيرها من الظواهر الجوية المختلفة. وعبْر حملتها التوعوية #لازم_تعرف، قالت الهيئة وفق مقطع فيديو على صفحتها بـ"تويتر": إن (العلب المطرية) تحمي الأفياش الكهربائية من المياه والغبار وأشعة الشمس وعبث الأطفال. ، "المواصفات" تدعو لاقتناء "العلب المطرية".. حماية و#لازم_تعرف ،

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