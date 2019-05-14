، أمير الكويت يوجّه الحرس الوطني بأقصى درجات الحذر: لا يخفى عليكم ما يجري ،

- 1/2
- 2/2
دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحرس الوطني الكويتي، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام؛ مشيرًا إلى التطورات والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وقال "الصباح"، خلال زيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني: "لا تخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشهدها محيطنا الإقليمي، والتي تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام المنوطة بكم؛ لا سيما المتعلقة بحماية المؤسسات العامة، وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية".
ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ذكر أمير الكويت أن الحرس الوطني يعد "أحد الركائز الرئيسية التي يعوّل عليها في منظومة الأمن والدفاع عن الوطن"؛ مؤكدًا أن "ما يقوم به أفراده من واجب مشرّف في حفظ وصون أمن الوطن العزيز واستقراره بالتعاون مع إخوانكم في الجيش والشرطة؛ لهو موضع تقدير واعتزاز الجميع".
أمير الكويت يوجّه الحرس الوطني بأقصى درجات الحذر: لا يخفى عليكم ما يجريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحرس الوطني الكويتي، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام؛ مشيرًا إلى التطورات والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وقال "الصباح"، خلال زيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني: "لا تخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشهدها محيطنا الإقليمي، والتي تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام المنوطة بكم؛ لا سيما المتعلقة بحماية المؤسسات العامة، وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية".
ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ذكر أمير الكويت أن الحرس الوطني يعد "أحد الركائز الرئيسية التي يعوّل عليها في منظومة الأمن والدفاع عن الوطن"؛ مؤكدًا أن "ما يقوم به أفراده من واجب مشرّف في حفظ وصون أمن الوطن العزيز واستقراره بالتعاون مع إخوانكم في الجيش والشرطة؛ لهو موضع تقدير واعتزاز الجميع".
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
11:25 AM
أشار إلى التطورات والمستجدات الخطيرة في المنطقة.. وقال: أنتم على قدر المسؤولية
دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحرس الوطني الكويتي، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام؛ مشيرًا إلى التطورات والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وقال "الصباح"، خلال زيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني: "لا تخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشهدها محيطنا الإقليمي، والتي تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام المنوطة بكم؛ لا سيما المتعلقة بحماية المؤسسات العامة، وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية".
ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ذكر أمير الكويت أن الحرس الوطني يعد "أحد الركائز الرئيسية التي يعوّل عليها في منظومة الأمن والدفاع عن الوطن"؛ مؤكدًا أن "ما يقوم به أفراده من واجب مشرّف في حفظ وصون أمن الوطن العزيز واستقراره بالتعاون مع إخوانكم في الجيش والشرطة؛ لهو موضع تقدير واعتزاز الجميع".
، أمير الكويت يوجّه الحرس الوطني بأقصى درجات الحذر: لا يخفى عليكم ما يجري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يوجّه الحرس الوطني بأقصى درجات الحذر: لا يخفى عليكم ما يجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.