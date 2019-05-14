، تنبيهات "الأرصاد" تحزم معظم مناطق المملكة .. سحب وأمطار رعدية وأتربة مثارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية بمحافظات عدة .. تستمر إلى مساء اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء، تنبيهات عدة حول حالة الطقس للساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة.

بدأت الهيئة تنبيهاتها بالمنطقة الشرقية وتبوك والرياض ومكة المكرّمة ونجران وجازان، لافتة إلى تعرُّضها للرياح النشطة والأتربة المثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة في الرياض: محافظات الأفلاج والخرج والدوادمي والرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح وضرما وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، فيما تشمل في مكة المكرّمة كلاً من: الخرمة والكامل والمويه وتربة وخليص ورنية، وتبدأ من السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وفي تنبيه آخر خصّت "الأرصاد" منطقة الشرقية، خاصة الخفجي والنعيرية؛ لافتة إلى أنها تتعرّض لحالة من الأتربة المثارة المصحوبة بشبه انعدامٍ في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية من الثانية عشرة ظهراً حتى السادسة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي الحدود الشمالية والمدينة المنوّرة من حالة العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ، مشيرة إلى أن محافظات: العلا والعيص والمدينة المنوّرة وبدر ووادي الفرع وينبع بالمدينة تتأثر بالحالة بدءاً من الحادية عشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وفي تنبيهٍ آخر أفادت "الأرصاد" بتعرُّض مناطق: عسير وجازان وحائل، لحالة من الأمطار الرعدية وتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، بمحافظات عدة في المناطق الثلاث تنتهي فيها جميعاً عند التاسعة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" كذلك منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة في مكة المكرّمة محافظات: أضم والخرمة والطائف والمويه وتربة ورنية وميسان، فيما تشمل بالمدينة محافظتَي المهد ووادي الفرع، وتبدأ بالمنطقتيْن مع الواحدة ظهراً، فيما تنتهي بالمدينة المنوّرة في الثامنة ومكة المكرّمة في التاسعة مساءً.

وفي تنبيهٍ جديدٍ للأمطار أفادت الهيئة بتعرُّض القصيم والرياض لحالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة بالرياض كلاً من: الأفلاج والخرج والدوادمي والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ في الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الثانية من صباح غد الأربعاء.