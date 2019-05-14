، "عمومية الزمازمة" تُقِرّ الحسابات الختامية وتُصادق على الميزانية العمومية ،

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عقدت الجمعية العمومية لمساهمي ومساهمات مكتب الزمازمة الموحد للمرة الثانية والأخيرة، مساء أمس، اجتماعًا تمّت فيه المصادقة على الميزانية العمومية، وإقرار الحسابات الختامية للمكتب لموسم حج ١٤٣٩هـ، وإقرار مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة بمكة المكرمة.
بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة عبدالهادي بن عبدالجليل زمزمي، رحّب فيها بالسادة والسيدات مساهمي ومساهمات المكتب وأبنائهم الحضور، وأشار إلى حرصه على التفاف الجميع في هذا المكتب الذي شرّفه الله بخدمة ضيوف الرحمن والسقيا المقدمة لهم، بما يوازي حجم الرعاية والاهتمام المقدّمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضيوف بيت الله الحرام، وحرص المكتب الدائم على مواكبة مخرجات رؤية المملكة ٢٠٣٠ مع وزارة الحج والعمرة؛ لما يحقق الأهداف المرجوة.
وتناوَلَ المُحاسب القانوني للمكتب، الحسابات الختامية لموسم حج ١٤٣٩هـ، ومن ثم فُتِح باب النقاش والحوار بين الجميع والإجابة على الاستفسارات، وأُعلن بعدها موافقة الحضور على الميزانية العمومية للمكتب ومصادقتهم عليها بنسبة ٩٥.٤٤٪ وعلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بنسبة ٨٧.٦٤٪، بحضور ممثلي وزارة الحج والعمرة حسب المتبع نظامًا.
"عمومية الزمازمة" تُقِرّ الحسابات الختامية وتُصادق على الميزانية العموميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
عقدت الجمعية العمومية لمساهمي ومساهمات مكتب الزمازمة الموحد للمرة الثانية والأخيرة، مساء أمس، اجتماعًا تمّت فيه المصادقة على الميزانية العمومية، وإقرار الحسابات الختامية للمكتب لموسم حج ١٤٣٩هـ، وإقرار مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة بمكة المكرمة.
بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة عبدالهادي بن عبدالجليل زمزمي، رحّب فيها بالسادة والسيدات مساهمي ومساهمات المكتب وأبنائهم الحضور، وأشار إلى حرصه على التفاف الجميع في هذا المكتب الذي شرّفه الله بخدمة ضيوف الرحمن والسقيا المقدمة لهم، بما يوازي حجم الرعاية والاهتمام المقدّمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضيوف بيت الله الحرام، وحرص المكتب الدائم على مواكبة مخرجات رؤية المملكة ٢٠٣٠ مع وزارة الحج والعمرة؛ لما يحقق الأهداف المرجوة.
وتناوَلَ المُحاسب القانوني للمكتب، الحسابات الختامية لموسم حج ١٤٣٩هـ، ومن ثم فُتِح باب النقاش والحوار بين الجميع والإجابة على الاستفسارات، وأُعلن بعدها موافقة الحضور على الميزانية العمومية للمكتب ومصادقتهم عليها بنسبة ٩٥.٤٤٪ وعلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بنسبة ٨٧.٦٤٪، بحضور ممثلي وزارة الحج والعمرة حسب المتبع نظامًا.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
11:04 AM
بحضور ممثلين من وزارة الحج وتَوافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة
عقدت الجمعية العمومية لمساهمي ومساهمات مكتب الزمازمة الموحد للمرة الثانية والأخيرة، مساء أمس، اجتماعًا تمّت فيه المصادقة على الميزانية العمومية، وإقرار الحسابات الختامية للمكتب لموسم حج ١٤٣٩هـ، وإقرار مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة بمكة المكرمة.
بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة عبدالهادي بن عبدالجليل زمزمي، رحّب فيها بالسادة والسيدات مساهمي ومساهمات المكتب وأبنائهم الحضور، وأشار إلى حرصه على التفاف الجميع في هذا المكتب الذي شرّفه الله بخدمة ضيوف الرحمن والسقيا المقدمة لهم، بما يوازي حجم الرعاية والاهتمام المقدّمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لضيوف بيت الله الحرام، وحرص المكتب الدائم على مواكبة مخرجات رؤية المملكة ٢٠٣٠ مع وزارة الحج والعمرة؛ لما يحقق الأهداف المرجوة.
وتناوَلَ المُحاسب القانوني للمكتب، الحسابات الختامية لموسم حج ١٤٣٩هـ، ومن ثم فُتِح باب النقاش والحوار بين الجميع والإجابة على الاستفسارات، وأُعلن بعدها موافقة الحضور على الميزانية العمومية للمكتب ومصادقتهم عليها بنسبة ٩٥.٤٤٪ وعلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بنسبة ٨٧.٦٤٪، بحضور ممثلي وزارة الحج والعمرة حسب المتبع نظامًا.
، "عمومية الزمازمة" تُقِرّ الحسابات الختامية وتُصادق على الميزانية العمومية ،
المصدر : الخليج 365
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