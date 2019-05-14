، تجسُّس اسرائيلي .. "واتساب" يدعو المستخدمين إلى تحديث التطبيق فوراً ،

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حثّ تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، المستخدمين، على تحديث التطبيق بشكلٍ عاجل، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية "تجسُّسية".
ونقلت "سكاي نيوز"، اليوم، عن مصدر قوله إن خبراء الأمن اكتشفوا ثغرة طوّرتها إحدى شركات التجسُّس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسُّسي على جهاز المستخدم.
وأضاف أن الثغرة التجسُّسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط عبر "واتساب"، في نظامَي "آي أو إس" و"أندرويد".
وتابع "تهدّد الثغرة خصوصية المستخدمين بشكلٍ عام، على اعتبار أن (واتساب) يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة مثل الصور والفيديوهات وتفاصيل الحياة اليومية".
ولتجنب هذه المخاطر، سارع "واتساب"، إلى سد الثغرة وإصلاح الخلل التقني، الذي ظهر بداية الشهر الجاري، في التحديث الجديد من التطبيق.
ودعا "واتساب" المستخدمين -بشكل عاجل- إلى تحديث التطبيق إلى آخر إصدار، سواء كان الجهاز يعمل بنظام iOS أو Android.
وقالت الشركة الأمريكية إن الثغرة اكتُشفت في مستهل شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أنها عالجت المشكلة وطرحت الحل، أمس الإثنين.
يُشار إلى أن "واتساب" يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم من مختلف دول العالم، وتشير الإحصائيات إلى أنه يجري تداول أكثر من 60 مليار رسالة يومياً على هذه المنصة.
تجسُّس اسرائيلي .. "واتساب" يدعو المستخدمين إلى تحديث التطبيق فوراًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
حثّ تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، المستخدمين، على تحديث التطبيق بشكلٍ عاجل، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية "تجسُّسية".
ونقلت "سكاي نيوز"، اليوم، عن مصدر قوله إن خبراء الأمن اكتشفوا ثغرة طوّرتها إحدى شركات التجسُّس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسُّسي على جهاز المستخدم.
وأضاف أن الثغرة التجسُّسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط عبر "واتساب"، في نظامَي "آي أو إس" و"أندرويد".
وتابع "تهدّد الثغرة خصوصية المستخدمين بشكلٍ عام، على اعتبار أن (واتساب) يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة مثل الصور والفيديوهات وتفاصيل الحياة اليومية".
ولتجنب هذه المخاطر، سارع "واتساب"، إلى سد الثغرة وإصلاح الخلل التقني، الذي ظهر بداية الشهر الجاري، في التحديث الجديد من التطبيق.
ودعا "واتساب" المستخدمين -بشكل عاجل- إلى تحديث التطبيق إلى آخر إصدار، سواء كان الجهاز يعمل بنظام iOS أو Android.
وقالت الشركة الأمريكية إن الثغرة اكتُشفت في مستهل شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أنها عالجت المشكلة وطرحت الحل، أمس الإثنين.
يُشار إلى أن "واتساب" يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم من مختلف دول العالم، وتشير الإحصائيات إلى أنه يجري تداول أكثر من 60 مليار رسالة يومياً على هذه المنصة.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
11:04 AM
الثغرة التجسُّسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط
حثّ تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، المستخدمين، على تحديث التطبيق بشكلٍ عاجل، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية "تجسُّسية".
ونقلت "سكاي نيوز"، اليوم، عن مصدر قوله إن خبراء الأمن اكتشفوا ثغرة طوّرتها إحدى شركات التجسُّس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسُّسي على جهاز المستخدم.
وأضاف أن الثغرة التجسُّسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط عبر "واتساب"، في نظامَي "آي أو إس" و"أندرويد".
وتابع "تهدّد الثغرة خصوصية المستخدمين بشكلٍ عام، على اعتبار أن (واتساب) يستطيع الوصول إلى كل المعلومات الخاصة مثل الصور والفيديوهات وتفاصيل الحياة اليومية".
ولتجنب هذه المخاطر، سارع "واتساب"، إلى سد الثغرة وإصلاح الخلل التقني، الذي ظهر بداية الشهر الجاري، في التحديث الجديد من التطبيق.
ودعا "واتساب" المستخدمين -بشكل عاجل- إلى تحديث التطبيق إلى آخر إصدار، سواء كان الجهاز يعمل بنظام iOS أو Android.
وقالت الشركة الأمريكية إن الثغرة اكتُشفت في مستهل شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أنها عالجت المشكلة وطرحت الحل، أمس الإثنين.
يُشار إلى أن "واتساب" يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم من مختلف دول العالم، وتشير الإحصائيات إلى أنه يجري تداول أكثر من 60 مليار رسالة يومياً على هذه المنصة.
، تجسُّس اسرائيلي .. "واتساب" يدعو المستخدمين إلى تحديث التطبيق فوراً ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.