، "تويتر" تعترف بخلل شارك بيانات مستخدميها على "آي أو إس": لن تتكرر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع شريكها الإعلاني.. وقالت: لم يحتفظ بها وكانت فقط في أنظمتها لمدة قصيرة

قالت شركة تويتر، أمس الاثنين: إنها جمعت وشاركت عن غير قصد بيانات مواقع بعض المستخدمين لتطبيقها عبر أجهزة أبل مع شريك إعلاني.

وفي بيان على مدونتها، أوضحت "تويتر" أن البيانات التي جُمعت لم يُحتفظ بها؛ إنما كانت موجودة فقط في أنظمتها لمدة قصيرة، وأنها أبلغت المستخدمين الذين تأثرت حساباتهم بإصلاح الخلل.

وقالت الشركة: إن الشريك الإعلاني الذي حصل على معلومات الموقع لم يصل إلى بياناتٍ مثل المعرّف الشخصي للمستخدمين، أو أي معلومات أخرى عن الحساب يمكن أن تكشف هوية المستخدمين.

ووفق ما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية قالت "تويتر" في بيانها: "أصلحنا المشكلة ونعمل بجد للتأكد من عدم تكرارها مرة أخرى". وأضافت "تواصلنا أيضًا مع الذين تأثرت حساباتهم لإعلامهم بإصلاح الخلل".