، دراسة جديدة.. 6 أكواب من القهوة تضعك في دائرة الخطر ،

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قالت نتائج دراسة أسترالية جديدة: إن تناول 6 أكواب من القهوة أو أكثر في اليوم، يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.
ولا تزال أمراض القلب السبب الأول للوفاة حول العالم، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي يمكن فيه تجنب العوامل غير الوراثية المسببة لمشاكل القلب.
ونشرت الدراسة الجديدة في "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن"، وأكدت نتائجها أنه عند معدل معين من الكافيين يرتفع ضغط الدم ويدخل الأمر في دائرة الخطر.
ووفق "الألمانية"، أجابت نتائج الدراسة بذلك على سؤال: كم مقدار الكافيين الذي يعتبر خطرًا؟ واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ347 ألف شخص أعمارهم بين 37 و73 عامًا.
وتوصلت الدراسة التي أجريت في مركز أستراليا للأبحاث إلى أن استهلاك الكافيين آمن وفي أي وقت من اليوم؛ شرط ألا يصل معدل أكواب القهوة إلى 6 في يوم واحد.
دراسة جديدة.. 6 أكواب من القهوة تضعك في دائرة الخطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
قالت نتائج دراسة أسترالية جديدة: إن تناول 6 أكواب من القهوة أو أكثر في اليوم، يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.
ولا تزال أمراض القلب السبب الأول للوفاة حول العالم، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي يمكن فيه تجنب العوامل غير الوراثية المسببة لمشاكل القلب.
ونشرت الدراسة الجديدة في "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن"، وأكدت نتائجها أنه عند معدل معين من الكافيين يرتفع ضغط الدم ويدخل الأمر في دائرة الخطر.
ووفق "الألمانية"، أجابت نتائج الدراسة بذلك على سؤال: كم مقدار الكافيين الذي يعتبر خطرًا؟ واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ347 ألف شخص أعمارهم بين 37 و73 عامًا.
وتوصلت الدراسة التي أجريت في مركز أستراليا للأبحاث إلى أن استهلاك الكافيين آمن وفي أي وقت من اليوم؛ شرط ألا يصل معدل أكواب القهوة إلى 6 في يوم واحد.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
10:39 AM
قالت: عند معدل معين من الكافيين يرتفع ضغط الدم ويبدأ الضرر
قالت نتائج دراسة أسترالية جديدة: إن تناول 6 أكواب من القهوة أو أكثر في اليوم، يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.
ولا تزال أمراض القلب السبب الأول للوفاة حول العالم، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي يمكن فيه تجنب العوامل غير الوراثية المسببة لمشاكل القلب.
ونشرت الدراسة الجديدة في "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن"، وأكدت نتائجها أنه عند معدل معين من الكافيين يرتفع ضغط الدم ويدخل الأمر في دائرة الخطر.
ووفق "الألمانية"، أجابت نتائج الدراسة بذلك على سؤال: كم مقدار الكافيين الذي يعتبر خطرًا؟ واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ347 ألف شخص أعمارهم بين 37 و73 عامًا.
وتوصلت الدراسة التي أجريت في مركز أستراليا للأبحاث إلى أن استهلاك الكافيين آمن وفي أي وقت من اليوم؛ شرط ألا يصل معدل أكواب القهوة إلى 6 في يوم واحد.
، دراسة جديدة.. 6 أكواب من القهوة تضعك في دائرة الخطر ،
المصدر : الخليج 365
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